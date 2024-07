È finita la latitanza di Giacomo Bozzoli Arrestato nel Bresciano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI -, il 39enne condannato in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere, è statonella sua villa di Soiano dai carabinieri di Brescia.è statopoco prima delle 18 nella villa di Soiano, dove avevano bussato i carabinieri per eseguire la sentenza di condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio. Era latitante da 11 giorni. Dopo l'arresto è stato portato nella caserma dei carabinieri dove sarà interrogato. Di certo ha trascorso un periodo con la moglie Antonella e il figlio di nove anni a Marbella, almeno fino al giorno della condanna definitiva in Cassazione, il primo luglio. .