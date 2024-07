Dove vanno a finire i soldi degli italiani? Cresce la ricchezza calano i depositi bancari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 11 luglio 2024 – Azioni, obbligazioni e fondi comuni drenano liquidità dai conti correnti. Nel corso del 2023, infatti, lafinanziaria(5.216 miliardi di euro) è cresciuta di quasi 80 miliardi di euro, ben 552 miliardi in più rispetto al 2019; ma isi sono scesi per 61 miliardi. In soli nove mesi (tra gennaio e settembre 2023), tra azioni, titoli obbligazionari e fondi comuni le famiglie italiane hanno accumulato oltre 144 miliardi in più sotto forma risparmio, con una crescita che si aggira, sul 2022, a poco meno del 45% circa per i titoli obbligazionari, all'1,69% per i fondi comuni e all''1,35% per il comparto azionario. Per Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, "Lafinanziaria delle famiglie equivale a due volte e mezzo il Pil italiano e corrisponde a quasi il doppio rispetto al nostro debito pubblico".