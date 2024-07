Diminuire la velocità della GPU per risparmiare energia su PC

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quando pensiamo alle schede video subito il primo pensiero è su come renderle ancora più veloci, applicando magari delle modifiche alladel processore grafico omemoria video (ossia applicando l'overclock). Pochi invece pensano in maniera inversa: con la stessa configurazione usata per incrementare le performance grafiche, possiamo, all'opposto,laGPU quando non la utilizziamo e ottenere così un risparmio energetico elevato, utile in particolare quando usiamo un notebook con scheda video dedicata. Nella seguente guida vi mostreremo tutti i trucchi semplici ed efficaci perdiminuendo laGPU, guadagnando così fino a 1 ora in più di autonomia qualsiasi sia l'utilizzo che facciamo del notebook.