Destino del Napoli legato alla permanenza di Di Lorenzo Kvara e per Osimhen … | Tutto a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) NM-Antonio Corbo, Mimmo Malfitano, Gigi Pavarese, Maurizio de Giovanni, Massimo Agostini e Antonio Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì. condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Corbo: “resta? Se garantisce entusiasmo è un bene tenerlo in rosa” ”ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto “Il problema di Diè molto chiaro, bisogna capire la verità e magari non metterla nemmeno sui giornali, ma occorre una prova di buon senso e di fermezza.