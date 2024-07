Data e candidati alle elezioni in Emilia Romagna | cosa sappiamo finora le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bologna, 11 luglio 2024 - Leregionali insi avvicinano e la candidatura di Elena Ugolini ha dato un'accelerazione generale sia ai partiti di centrodestra sia al centrosinistra. Infatti subito nel Pd c’è stato lo scatto di Michele de Pascale, 39 anni sindaco di Ravenna, che ha ricevuto l’endorsement dall’altro papabile candidato per il centrosinistra, l’assessore Vincenzo Colla, per il post-Bonaccini. INAUGURAZIONE MOSTRA BERLINGUER CON MARIA STELLA BERLINGUER NELLA FOTO STEFANO BONACCINI C'è fermento insomma: il voto non è così lontano, infatti le date papabili per lesembrano essere il 3 e il 10 di novembre. Vediamo allora di fare il punto con quello chefin qui: le candidature note, quelle ipotetiche e i prossimi step estivi in vista del voto autunnale.