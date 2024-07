Ci credevamo Olindo e Rosa sorpresi dai giudici | l' illusione svanita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Confermato l'ergastolo per: non ci sarà alcun nuovo processo sulla strage di Erba. Idella Corte d'appello di Brescia hanno infatti dichiarato inammissibili le richieste di revisione della sentenza presentate dai coniugi e dal sostituto pg di Milano Bruno Tarfusser. Sono finite le speranze diRomano eBazzi. Quelle tesi alternative, le presunte prove presentate dalla difesa della coppia sono state insufficienti, un buco nell'acqua. Eppure, a quanto pare, i due coniugi nutrivano speranza: “ci”. Questo ha sussurratoal suo avvocato. Sono stati illusi, hanno creduto fino all'ultimo che il sostituto procuratore Tarfusser avesse colto nel segno trovando una nuova pista. Nulla da fare, i colpevoli della strage di Erba torneranno a seguire il proprio percorso di redenzione, ma sempre in carceri separati.