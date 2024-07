Carboni al Marsiglia c’è una smentita Futuro ancora da decifrare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Con la Copa America ormai alle fasi finali, il destino di Valentincontinua a essere un tema, dato che piace tanto al. Secondo il giornalista Fabrizio Biasin, non c’ènulla di fatto tra l’Inter e il club francese per quanto riguarda ildel gioiello di proprietà dei nerazzurri.– Valentinè al centro di discussioni e speculazioni sul suo, con molteplici opzioni sul tavolo: prestito, cessione a cifra importante o permanenza in rosa sotto la guida di Simone Inzaghi. Il giovane ha già dimostrato di avere del potenziale straordinario, sia durante il prestito al Monza sia con l’Argentina, dove tra l’altro è stato anche convocato in prima squadra per la Copa América. Diversamente da quanto riportato da alcuni media nelle ultime ore, niente èstato fatto tra Inter e, secondo quanto riferito dal collega Fabrizio Biasin che smentisce l’affare.