Campo sportivo di via Liri Pozzi | | Al via i lavori

(Di giovedì 11 luglio 2024) Vismara, ci siamo. "Lunedì 22 luglio inizieranno idi riqualificazione straordinaria dell’impiantodi via", lo annuncia l’assessore alle Nuove Opere Riccardo, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici e alla ditta che si è aggiudicata gli interventi. Tre i mesi di lavoro previsti, così illustrati dall’assessore allo Sport Mila Della Dora: "Abbiamo chiesto che ilvenga riconsegnato alla società entro la prima metà di ottobre, obiettivo ambizioso ma raggiungibile. Lavoreremo tutti al massimo per ridare alla città un luogo in cui si diffondono i valori sani dell’inclusione, della socialità, di crescita e del rispetto, che conta 200 tesserati". Il nuovoda gioco potrà ospitare campionati della FiGC fino alla categoria Eccellenza.