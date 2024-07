Caldo e pancione i consigli delle ostetriche 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - L'Europa ha sperimentato il giugno piùmai documentato e il tredicesimo mese consecutivo in cui è stato stabilito un record di temperatura. E, probabilmente, i prossimi giorni non saranno da meno. Ma se nelle città contrassegnate dal 'bollino rosso' è tutta la popolazione ad essere a rischio, in quelle con 'bollino giallo' sono soprattutto le persone più fragili a dover prestare la massima attenzione alle proprie condizioni di salute e, dunque, anziani, bambini e donne in dolce attesa. La Fnopo, Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica, attraverso un'intervista alla suaera Cristina Panizza, ha diffuso alcunipratici per le donne in gravidanza e per le neomamme. Cominciamo dalle donne in gravidanza.