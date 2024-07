Calciomercato Serie A | la Roma non molla En-Nesyri Milan è vicino Fofana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)o, 11 luglio 2024 – In questo valzer delle punte, le protagoniste sono. De Rossi è alla ricerca di un nove dopo la fine del prestito di Lukaku, a tal proposito si continua a lavorare per Youssef En-. L’attaccante del Siviglia ha deciso di congelare l’offerta del Fenerbahce dato l’interesse dei giallorossi. I turchi avevano offerto 16 milioni per il cartellino e 5 a stagione al giocatore, ma la possibilità di cimentarsi in un campionato ben più competitivo e con una squadra dal blasone dellalo starebbe tentando non poco. Tornando a Big Rom, il giocatore interessa al Napoli e, soprattutto, ad Antonio Conte ma prima va sbloccata la situazione Osimhen. Mentre ilha buone notizie da Alvaro Morata. La trattativa è avviata e da lunedì 15, a Europeo terminato, ogni giorno potrebbe essere quello decisivo.