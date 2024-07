Biden all’angolo perde appoggio anche tra i suoi | il ritiro è vicino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Alla vigilia del vertice NATO, il Presidente degli Stati Uniti Joesi trova a fronteggiare una serie di difficoltà che mettono in discussione la sua candidatura alla rielezione. Con la conferenza conclusiva in arrivo, tutti gli occhi sono puntati su di lui, ma le notizie che arrivano non sono incoraggianti. Una delle principali preoccupazioni riguarda i donatori democratici. La CNN ha riportato che molti di loro stanno congelando i fondi destinati alla campagna elettorale di. La ragione principale è la crescente preoccupazione sulla reale possibilità di una sua rielezione. Uno stratega democratico ha dichiarato: “Tutto è congelato perché nessuno sa cosa succederà. Tutti sono in modalità di attesa”. Le prestazioni dinei dibattiti televisivi, in particolare quella contro Donald Trump, hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di competere efficacemente.