Basket La Folgore volta pagina con Marco Pistolesi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Chiusa l’era Samuele Rastelli dopo quattro stagioni, laFucecchioiniziando un nuovo capitolo della propria storia. Potendo disputare anche l’anno prossimo il campionato unico di Serie C, nonostante la retrocessione sul campo, grazie all’acquisizione tramite fusione del titolo sportivo della Fides Livorno, la società del presidente Stefano Fagioli ha affidato la guida tecnica della squadra a(nella foto). Il suo nome era già nell’aria da qualche settimana, ma adesso è ufficiale. Il nuovo coach dellasarà proprio l’allenatore livornese, 57 anni, che nell’ultima stagione si è seduto proprio sulla panchina della Fides Livorno portandola alla salvezza.ha alle spalle una lunga carriera da allenatore, guidando varie squadre toscane, sia femminili che maschili, tra cui Altopascio, Labronica Livorno e Liburnia Livorno, prima come responsabile del settore giovanile e successivamente della prima squadra maschile di C Gold.