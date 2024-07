Bambina annegata in piscina bagnino e quattro educatrici indagati per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sesta Godano (La Spezia), 11 luglio 2024 – Ci sono cinque giovaniper la morte della piccola Yasmine, la bimba deceduta la settimana scorsa per le conseguenze di un annegamento in. La Procura della Repubblica della Spezia ha aperto un fascicolo di indagine a carico deldella struttura e didi una cooperativa di Sestri Levante, responsabili del servizio di accompagnamento dei 25 bambini che giovedì scorso hanno partecipato a un campus a Sesta Godano. Tra questi anche Yasmine, 7 anni, rimasta sul fondo delladel complesso sportivo del piccolo comune montano, stretto tra Tigullio e Alta Val di Vara: un gioiello immerso in una natura quasi incontaminata e per questo scelto dal gruppo ’Il sentiero di Arianna’ per trascorrere una spensierata giornata nel verde.