Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 11 Luglio

(Di giovedì 11 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladell’11In preda all’abuso di alcool, Alberto rischia di diventare pericoloso per sé e per gli altri. Per Luca momenti di grande preoccupazione: si trova in auto con Alberto completamente fuori di sé. Ida vive una situazione complicata ma spera si solo questione di tempo. Samuel non riesce più a reggere il suo rapporto trasgressivo con Micaela e cerca un po’ di romanticismo. Cresce la stima e la complicità tra Rosa e Don Antoine, mentre Manuele ha una visita poco gradita.