Ai nastri di partenza la ventiduesima edizione di Kilowatt Festival

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Aidiladi, ideato e diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci di CapoTrave/, in programma dal 12 al 20 luglio a Sansepolcro: ilinternazionale di teatro, danza e musica ha in cartellone ben 104 appuntamenti. Una manifestazione diffusa che interessa 15 luoghi della città e che ha il quartier generale ai Giardini di Piero della Francesca dove quest’anno è allestita l’areacon i punti di ristoro a cura di Confcommercio, Confesercenti e Associazione Commercianti del Centro Storico, lo stage dei concerti (tutti i giorni alle 19:15, organizzati da Effetto K) e del dopocon i dj-sets gestiti da I Citti del Fare. Venerdì 12 luglio Come spesso accade al’inaugurazione spetta ai Padrini delscelti dalla direzione che, per questa, sono l’attore, scrittore e drammaturgo Sandro Lombardi e il regista Federico Tiezzi.