Tour de France 2024 Giulio Ciccone | Mi sento bene cerchiamo di sfruttare questa condizione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È unin grande spolvero quello che chiude al 5° posto l’undicesima tappa delde. Sul traguardo di Le Lorian l’azzurro raccoglie una delle prestazioni più positive degli ultimi anni, e rilancia in tutto e per tutto le ambizioni di un piazzamento di prestigio in classifica generale in una Grande Boucle dal livello stellare. L’alfiere della Lidl-Trek arriva a 1’47” da Jonas Vingegaard, vincitore quest’oggi, battendo sul rettilineo finale niente meno che Adam Yates e Joao Almeida, due scudieri di Tadej Pogacar che hanno dominato il recente Giro di Svizzera. Il dilemma tra provare a vincere una tappa e fare classifica è ormai risolto, conche in generale recupera tre posizioni e fa breccia in top-10. Per lui decima piazza con un ritardo di 7’36” dalla maglia gialla di Pogacar, ma sono meno di tre i minuti che lo separano dal quinto posto di Almeida.