Successo di partecipazione per il Festival dei Tramonti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con l’ultima cena gourmet al Club Velico di Passignano sul Trasimeno si è conclusa la seconda edizione del “dei“, organizzata da Aps “Trasimeno cultura futuro e sostenibilità“, in collaborazione con il Cral Domenico Cancelloni, presieduti rispettivamente da Fabio e Simona Cancelloni. E il bilancio è più che positivo: a decretare ilnon solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto il numeroso pubblico che ha affollato e sottolineato la bontà di tutte le proposte offerte da una manifestazione capace di unire e valorizzare le ricchezze e le peculiarità di luoghi incantati come quelli lacustri tra colori, suggestioni e bellezze naturali e il panorama artistico e culturale che tra buona musica, arte, cinema e lettura ha messo insieme oltre 60 spettacoli in dieci giorni.