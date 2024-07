Strage Erba Olindo e Rosa tornano in aula | possibile decisione sulla revisione gli scenari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024)colpo di scena all’orizzontedi, con i giudici della seconda sezione della corte d’Appello di Brescia chiamati a mettere la parola fine sul caso o aprire un nuovo capitolo. Laè attesa nelle prossime ore, nel corso della terza udienza del processo che vede nuovamente inRomano eBazzi condannati in via definitiva all’ergastolo per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006. Come riportato dall’Adnkronos, la difesa non aderisce all’invito delle Camere penali di astenersi dall’attività per porre l’attenzione sull’emergenza dei suicidi in carcere e così, salvo sorprese, nell’inibita alla stampa dove c’è la ‘cella matrimoniale’ che accoglie i coniugi che hanno scelto di non farsi inquadrare dalle telecamere, ci sarà il tempo per qualche replica, poi i giudici si ritireranno in camera di consiglio.