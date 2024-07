Sicurezza sul lavoro | Marche maglia nera anche a causa del comparto costruzioni Parla il leader degli Ingegneri di Ancona

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ha l’aspetto di una strage senza fine, quella dei morti sul. Almeno a giudicare dai preoccupanti dati dell’Inail che vedono un netto aumento delle denunce di infortunio con esito mortale nei primi 5 mesi del 2024: +3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente., rispetto alla media italiana, sono le. Infatti secondo un recente studio della UIL Regionale, analizzando i dati Inail sugli indici di gravità nel triennio 2017-2018-2019 (unico triennio indagato dall’Inail che non risente dell’incidenza Covid) i numeri marchigiani fanno registrare un significativo indice medio di 1,79 contro un’analoga cifra nazionale ferma all’ 1,46. A far impennare il dato sono settori come le(4,76). Nelleilè più a rischio infortuni rispetto alla media italiana.