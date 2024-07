Salvini-Meloni | ormai è guerra aperta Sta per saltare tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giorgiasi trova a fronteggiare una crescente ostilità da parte di Matteo, che sembra determinato a destabilizzare la sua leadership. Il sospetto diè chestia agendo come braccio operativo di Donald Trump in Italia, simile al ruolo di Viktor Orbán in Europa, cercando di influenzare il governo a favore di Putin. Questo sospetto si intensifica con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane del 4 novembre, temendo che una vittoria di Trump possa compromettere ulteriormente la sua linea filo-ucraina.ha colpitosul suo terreno forte, l’atlantismo, sfruttando l’apparente ritiro di Joe Biden e l’isolamento di Rishi Sunak.ha attaccato la politica estera didurante un summit, sostenendo che inviare più armi in Ucraina prolunghi la, in contrapposizione alla filosofia della premier.