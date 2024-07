Salvataggi in mare una giustizia filo Ong

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da Crotone a Brindisi, ci sono Tribunali civili che cancellano il fermo delle navi previsto dal Decreto Piantedosi. E anche il Consiglio di Stato pone il veto alla consegna di sei motovedette alla Tunisia. Un’offensiva che mette a rischio la politica dei flussi. L’ultimo “siluro” giudiziario è arrivato da Crotone. Il 26 giugno il giudice del Tribunale civile, Antonio Albenzio, cancella il fermo di Humanity 1, che in marzo aveva sbarcato in Italia 77 migranti. Le Ong delcantano vittoria per l’ennesimo “pronunciamento” della magistratura. «La quarta decisione di un Tribunale civile italiano che boccia la politica dei fermi amministrativi rilanciata dal Decreto Piantedosi» scrive Fulvio Vassallo Paleologo. Il giurista, fan delle Ong, detta la linea senza tanti giri di parole: l’obiettivo è fare intervenire la Corte costituzionale «sulla legittimità del decreto», che cerca di regolare i soccorsi.