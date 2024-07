Rapina in tabaccheria arrestati due 17enni

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoI carabinieri della stazione di Lizzano in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Manduria hanno arrestato dueperaggravata in un, avvenuta il 6 luglio scorso a Torricella. Bottino pari a 600 euro in contanti. I due giovani, nel guadagnarsi la via di fuga, avrebbero avuto una colluttazione con la dipendente, unica persona presente in quel momento nel locale, la quale, nel parapiglia, sarebbe riuscita anche a togliere il passamontagna dal volto di uno dei due, che poi sono riusciti a fuggire in auto con l’incasso sottratto. L’auto usata daitori è stata rintracciato a Lizzano, nonostante il tentativo di camuffarne la targa con dei nastri adesivi.