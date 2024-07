Questo nuovo bonus auto è incredibilmente conveniente | ecco quanti soldi puoi avere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un prezioso contributo legato all’acquisto dell’: come funziona la misura che può far risparmiare moltissimo. Tra i beni che hanno subito i maggiori rincari in termini di costi di acquisto, di utilizzo e di manutenzione figurano certamente le. Anchesettore ha, del resto, dovuto fare i conti con il caro prezzi provocato dall’inflazione che ha interessato trasversalmente l’universo dell’, dalle componenti per realizzarle fino all’impennata degli importi al litro dei carburanti, ed in particolare di diesel e benzina.al via per passare a veicoli green (cityrumors.it)Riuscire a risparmiare è diventata, per tanti, una vera e propria sfida quotidiana, ma chi dispone didatate potrebbe trovarsi in difficoltà dapunto di vista, a causa del consumo più elevato di carburante del proprio veicolo.