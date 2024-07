Progetto Poli partono a Casal di Principe i campi estivi sui beni confiscati alla camorra promossi da Coop Agropoli con fondi EU

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaerativa sociale Agroè orgogliosa di annunciare l’inizio deidelP.O.L.I. (Progetti Operativi Locali Individuali), un’iniziativa finanziata dall’Unione europea con iNext Generation EU- Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore, che promette di offrire ai giovani partecipanti un’esperienza formativa e di crescita unica nel suo genere. Dal 15 al 26 luglio, circa sessanta ragazzi tra gli undici e i diciassette anni provenienti dai comuni dell’Ambito Territoriale C07 della provincia di Caserta avranno l’opportunità di partecipare adi cinque giorni ciascuno, svolgendo attività educative e ricreative in trecriminalità organizzata e non solo.