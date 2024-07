Prima lo stupro della vicina 16enne poi il selfie in spiaggia mentre balla

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ha destato molto scalpore la notizia del presuntoa Ponza, dove un cameriere romano 34enne si sarebbe intrufolato nella casa dei vicini per violentare una ragazza. A destare ancora più sdegno il fatto che, dopo l’ipotetica violenza, il ragazzo se ne sarebbe andato are su unacome dimostra unopubblicato sul suo profilo social. Secondo quanto riferito da Repubblica, il presunto stupratore è stato cacciato dall’isola, dove era stato anche licenziato dopo aver fatto due giorni di prova come cameriere, quindi ha deciso di andarsene in un noto stabilimento balneare vicino Roma. Proprio qui avrebbe scattato la fotosua serata mondana e poi pubblicata sui social. Le dinamiche delloLa foto del 34enne ha fatto infuriare ancora di più gli isolani, secondo i quali il suo è stato un gesto di sfregio e provocatorio per essere stato cacciato da Ponza.