Offagna Paese di viaggi e incontri Rioni pronti a tuffarsi nel Medioevo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il borgo medievale disarà presto regno di giullari, artisti, menestrelli, popolani che annunciano, quest’anno, ildiper la 37esima edizione delle Feste Medievali di, una delle rievocazioni storiche più conosciute e apprezzate delle Marche. Per otto giorni, da sabato 20 a sabato 27 luglio, il borgo più bello d’Italia alle porte del capoluogo dorico sarà in festa a partire dalle 18.30 fino a tarda sera. Il via ufficiale della rievocazione scatterà appunto sabato 20 alle 20 con la cerimonia di apertura a cura dei quattro, San Bernardino, Torrione, Croce e Sacramento, di seguito in piazza della Contesa ci sarà il ritorno dei cavalieri di Arezzo che si esibiranno nella loro spettacolare giostra. Domenica 21 aprirà con il Corteggio storico, oltre 300 figuranti abbigliati con i costumi d’epoca fedelmente riprodotti ispirandosi ai dipinti di autori del periodo, accompagnati dal Gruppo StoricoTamburi e sbandieratori, l’offerta del cero e la benedizione del Palio tratto dagli antichi statuti di