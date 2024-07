Nato giornalista cerca mettere imbarazzo Biden a foto famiglia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Washington DC, 10 lug. (askanews) – Unahato diinil presidente americano Jeoalla fine delladial summita Washington DC. Gli ha gridato “Sig. Presidente, Nancy Pelosi la supporta ancora?”non ha risposto verbalmente alla domanda gridata, mentre i leader si apprestavano a uscire, dopo ladi. Negli Stati Uniti è uso abbastanza diffuso utilizzare le photo opportunity per urlare le domande da fare, in questo caso tuttavia la domanda era fuori contesto e parte di quell’accanimento relativo non tanto a-presidente ma piuttosto a-candidato alle prossime presidenziali. Pelosi ha dichiarato oggi che “spetta al presidente decidere” se restare in corsa per le elezioni del 2024 nonostante il presidente Joeabbia insistito nel volersi ricandidare.