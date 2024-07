Motociclismo Ad Apiro il 14 luglio la seconda edizione del Motoraduno Regionale del Motoclub Dino Sassaroli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Domenica prossima si parte da Piazza Baldini alle 11.30, con giro intorno alle campagne apiresi della zona del San Vicino. Al termine aperitivo nella “Pista!” e pranzo al ristorante Colleverde, 102024 – Tutto pronto adper ladeldel”. Domenica prossima, 14, infatti, si terrà il raduno di motociclette organizzato dal club apirese in collaborazione con la FIM Marche e il Comune di. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.30 fino alle 11.30 presso Piazza Baldini: la registrazione comprende la colazione, il gadget, il giro turistico e l’aperitivo. A seguire, dunque, si partirà per il tour, che datoccherà Frontale, Poggio San Vicino e l’Abbazia di Sant’Urbano, per poi tornare in paese alla Pista di Pattinaggio.