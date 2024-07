Lucchese primo colpo Dal Monza arriva Zoppi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo una lunga serie di partenze "eccellenti" (Benassai al Trapani, Rizzo Pinna al Cosenza, Tiritiello alla Virtus Entella e Tumbarello tra Spal, Vicenza ed ora anche Gubbio), ecco ilacquisto "green". Si tratta di Daniel, centrocampista esterno di 20 anni, scuola. Il giovanotto segnalato dal diesse Ferrarese ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Inter, per poi fare esperienza nelle Under 17 e 19 della Cremonese, nell’Under 19 del Cesena e, per ultima, nell’Under 19 delin rossonero a titolo definitivo ed ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2026. Nell’ultima stagione,è stato titolare dell’U19 brianzola, strappando la salvezza nel campionato di Primavera 1. Ora si aspettano altre ufficializzazioni, come quelle di Antoni, Fazzi, Conti.