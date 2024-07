La partenza è lanciata Piace la sostenibilità ma adesso comanda il rapporto qualità-prezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La frenata del tessile anche nel primo trimestre 2024 non toglie le speranze al distretto, presente in numero massiccio a Milano Unica con uno sguardo alla primavera 2025 come al momento di vera ripresa. Intanto i 119 pratesi sono tra i 700 espositori al salone del tessile e degli accessori di alta gamma con le collezioni autunno-inverno 2025-2026. Proposte che nella prima giornata di fiera non deludono la clientela sempre più selezionata a caccia di prodotti in equilibrio fra tradizione, innovazione e, ma anche di un buon. Guardando al futuro, alla Beste si parla di recupero di quel gap generazionale ben noto al distretto e Milano Unica diventa l’occasione per lanciare l’open day del 18 luglio alle 18 nei locali del Beste Hub: il Summer fest of creativity è l’occasione per partecipare ad un workshop in cui scoprire tecniche innovative e segreti della moda di lusso.