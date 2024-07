La Cina a caccia di nuova credibilità Ma Evergrande fa ancora paura

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024)pochi giorni, cinque per la precisione. E a Pechino si aprirà la terza sessione plenaria del XX Comitato Centrale del Partito Comunista cinese. Un appuntamento di quelli importanti, dove tentare di riscrivere parte dell’agenda politica ed economica della. Le buone intenzioni non mancano mai e anche stavolta non verranno fatte eccezioni. Tra queste, quella di riuscire a riportare intutti quegli investitori fuggiti a gambe levate dal Dragone in questi mesi, sull’onda emotiva della crescente sfiducia verso la seconda economia globale. Xi Jinping sa benissimo che laha perso la propria, che i mercati non si fidano più e che preferiscono dirottare i loro capitali in India o in Giappone. Per questo uno dei punti salienti all’ordine del giorno sarà proprio quello di studiare nuove riforme in grado di riportare gli investitori in patria.