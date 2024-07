La Chiesa udinese celebra i suoi Patroni i Santi Ermacora e Fortunato

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2024, Cattedrale di Udine e Basilica di Aquileia L’Arcidiocesi di Udinee lo farà per la prima volta con la guida di mons. Riccardo Lamba, che diè l’attuale successore. Due le solennizioni in città: i Primi vespri della vigilia, 11 luglio, e la Messa solenne del 12 luglio, con benedizione alla città.zione anche ad Aquileia con i Vescovi delle quattro Diocesi della regione. I Primi vespri in Cattedrale Saranno le storiche acclamazioni aquileiesi ad aprire lezioni solenni nella sera di giovedì 11 luglio quando alle 20.30, in Cattedrale a Udine, mons. Riccardo Lamba presiederà per la prima volta i Primi vespri nella solennità dei