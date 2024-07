Il razzo Ariane 6 è stato lanciato nello spazio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il lancio del6 rappresenta una pietra miliare per l’industria spaziale europea, segnando una nuova era di capacità e ambizioni6 èprogettato per sostituire l’affidabile ma obsoleto5, offrendo miglioramenti significativi in termini di costo, flessibilità e prestazioni. Di seguito esploriamo i dettagli del lancio, le specifiche tecniche del, le sue capacità e le implicazioni per il futuro dell’esplorazione spaziale europea. Lancio6 @Foto Crediti Ansa – VelvetMagIl contesto del lancio Il programma, sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e gestito daspace, ha una lunga storia di successi nel lancio di satelliti commerciali e scientifici.5, il predecessore di6, ha effettuato il suo primo volo nel 1996 e ha da alloracon successo centinaia di satelliti.