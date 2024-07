Il principe George sarà separato dalla sorella la principessa Charlotte | lo impone il divieto reale che scatterà a luglio 2025 C’è solo un modo per evitarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Vivere all’interno dei rigidi protocolli reali è difficile. Molto difficile. Ne sapeva qualcosa la regina Elisabetta II che, come ha spiegato molto bene la serie tv cult di Netflix “The Crown”, ha rinunciato a tutta se stessa per la corona. Le regole riguardano tutti, nessuno escluso, anche il principino. Su di lui pende un decretoche prevede che allo scattare del 12esimo anno di età, quindi da(precisamente il giorno del compleanno è il 22) entrino in azione le rigide misure di sicurezza, che hanno già coinvolto altri reali in passato.infatti è il secondo in ordine di successione in pole position per il trono, prima ancora c’è il padre William. Per questo la sua incolumità diventerà priorità nazionale.