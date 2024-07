Il piano Mattei parte dall’Algeria ma qualcosa non torna | è buio su costi ricavi e posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo mesi di attesa, ildel governo per l'Africa muove i primi passi. Davanti al ministro Lollobrigida, il colosso italiano dell'agricoltura BF ha firmato un accordo con il governo dell'Algeria, per la coltivazione di 36mila ettari di territorio, nell'area del Sahara del Paese nordafricano. Abbiamo spulciato tutti i dettagli del progetto, per capire se ci siano i segni dell'approccio "non più predatorio, ma cooperativo", più volte proclamato dalla premier Meloni nel suoper lo sviluppo del continente africano. .