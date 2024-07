Il gelo di Nancy Pelosi su Joe Biden | Se si deve ricandidare? Decida lui e lo faccia in fretta – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Neppure, la potente ex speaker della Camera Usa, crede più del tutto nella ricandidatura di Joealla Casa Bianca. Non lo dice apertamente, l’84enne figura di spicco dei Democratici, ma le sue perplessità emergono ora in tutta evidenza dalla tiepida risposta data oggi a precisa domanda in tv. È il caso cheresti in corsa fino a sfidare Donald Trump a novembre?, è la domanda che agita mezzo mondo e che le rivolge l’anchor Joe Scarborough nel programma del mattino di Msnbc. «È il presidente chedecidere se vuole candidarsi. E lo incoraggiamo tutti a prendere tale decisione», risponde obliqua. Ma in che senso? Nel senso di incoraggiarlo a proseguire o a ritirarsi? La differenza è un abisso. L’ex speaker della Camera – come la maggioranza dei Democratici in questi giorni – mantiene ufficialmente la linea del sostegno all’eventuale ricandidatura di, ma gli indizi della scarsa convinzione restano chiari a chi li vuole intendere.