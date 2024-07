Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 10 luglio A oltre nove mesi e 38.240 morti e oltre 88mila feriti dopo gli attentati del 7 ottobre, non si fermano i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Intanto oggi a Doha, in Qatar, e domani al Cairo, in Egitto, si torna a negoziare traper raggiungere un accordo per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi israeliani. Tutto mentre a Washington D.C. gli Usa ospitano il vertice che segna il 75esimo anniversario della fondazione della Nato, a cui sono stati invitati come osservatori anche il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e i rappresentanti diplomatici di Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar e Tunisia. Di seguito ledi oggi, mercoledì 10 luglio 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.