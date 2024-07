Golf | quale McIlroy allo Scottish Open? Francesco Molinari Migliozzi e Manassero sfidano i big al Renaissance

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ormai dal 2019 ilClub di North Berwick è la casa dello. Percorso bello e anche difficile, quello del Lothian orientale, che vedrà soprattutto un argomento tra i tanti che emergono verso l’evento:Roryvedremo? Il nordirlandese è al ritorno sui green dopo il dramma dello US, in cui ha letteralmente buttato via in modo assurdo la vittoria che lo avrebbe riportato in vetta a un Major dopo 10 anni. Un anno che si sta rivelando tribolato per l’ex numero 1 del mondo, tra i problemi sul campo e quelli fuori (leggere alla voce Erica Stoll, con un’istanza di divorzio da lui presentata e poi ritirata), pronto però a riprendersi quei vertici che lo stavano portando di nuovo al top. Chiaramente, nelle sue settimane di pausa,non ha guadagnato alcunché su Scottie Scheffler, ma è rimasto secondo nel ranking mondiale.