Destination fragrance | i profumi ispirati al viaggio evocano luoghi meravigliosi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lesono quella categoria dio dedicati aspeciali. Dall’Oriente alle Ande, passando per i deserti, ogni posto nel mondo ha dei sentori ben precisi, che lasciano un’impressione. Ieri ne catturano poi l’essenza, tramite l’olfatto, e la ricreano in un magico jus che, vaporizzato, è in grado di trasportarci su spiagge esotiche o città mistiche. O meglio, ieri ricreano la sensazione che un determinato luogo ha trasmesso loro, una sfumatura che li ha colpiti più di un’altra. Il ricordo di un profumo che rimane impresso nella mente di ogni viaggiatore è il souvenir che ognuno porta con sé dopo ogni avventura.