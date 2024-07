Corona lancia l’ennesima stoccata a Chiara Ferragni | Non ha più niente da raccontare è una donna finita

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Fabriziocontro: “È una” Fabriziocontro: secondo l’ex paparazzo, infatti, l’influencer è una “” che “non hada”. Ospite del podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha dito: “Credo che lei stia davvero male. Credo che il suo ruolo di madre non potrà mai essere come prima. Pensa i problemi che hanno adesso Leone e Vittoria”. “È oggettivamente unafinta. L’inchiesta l’ha danneggiata da un punto di vista lavorativo, economico e contrattuale. La vediamo che è andato con l’aereo normale al matrimonio di Diletta Leotta. Lei ha iniziato a capire che deve limitare le spese” ha aggiunto Fabrizio. “Se tu analizzi il suo Instagram da dicembre a oggi non c’è contenuto – ha continuato l’ex paparazzo – Non c’è una cosa interessante.