Concessioni balneari | cosa succede ora sulle spiagge italiane?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Consiglio di Stato ha stabilito, con sentenza, che la proroga delledemaniali per gli stabilimentiche lavoranodal 31 dicembre 2023 alla fine del 2024 non è da considerarsi valida. Per i giudici, dunque, la decisione adottata dal governo guidato da Giorgia Meloni non rispetta quanto stabilito dalla legge e, dunque, è necessario provvedere in maniera immediata a nuovi bandi di concessione. Nel nuovo fibrillante contesto venutosi a creare è doveroso chiedersiaccadrà agli stabilimenti italiani sui quali, da anni, c’è una grande discussione innescata dalla direttiva Bolkestein del 2006. Ledellein Italia In Italia la concessione delleha subito negli anni delle storture diventate sistematiche, secondo le quali un bene del demanio, cioè le(art.