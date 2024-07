Con l’estate torna il ricco calendario di iniziative dell’Ecomuseo dell’Unione di Comuni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – Conanche ildidi, messo a punto dal Centro servizi della rete in collaborazione con le Amministrazioni, le associazioni ed i privati coinvolti nel progetto. Un nuovo slogan, IL FUTURO DELLA MEMORIA, accompagna l’uscita del giornale che sintetizza efficacemente la missione stessa. Ogni attività, ogni progetto, infatti, sono volti a valorizzare, rinnovare e trasmettere l’eredità culturale che riceviamo in dono dalle generazioni precedenti. Insieme ai vari “presidi” capillarmente presenti sul territorio, i vari appuntamenti proposti in questo libretto rappresentano, così, un modo speciale per conoscere ed apprezzare la nostra Valle, entrando a diretto contatto con letà locali, con le loro tradizioni, la loro storia ed il loro vissuto.