Cheesecake al gusto cannolo siciliano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I cannoli siciliani, con la loro croccante cialda e il ricco ripieno di ricotta, sono tra i dolci più amati d’Italia. Immaginate ora di trasformare questi sapori in una: una base croccante, una crema aldi ricotta e cannella, e una guarnizione di cioccolato e pistacchi. La nostraalè un omaggio a queste delizie tradizionali, trasformate in un dessert cremoso che conquisterà tutti al primo assaggio.alPreparare questapuò sembrare un piccolo viaggio culinario: un’avventura che inizia con la semplice pressatura dei biscotti e termina con la soddisfazione di ogni dolce morso. Inoltre si tratta di un dolce davvero facile da preparare come tutte le ricette che vi suggeriamo! Ingredienti base: Biscotti secchi (tipo Digestive), 200 grammi Burro fuso, 100 grammi ripieno: Ricotta ben sgocciolata, 500 grammi Formaggio spalmabile (tipo Philadelphia), 300 grammi Zucchero a velo, 150 grammi Estratto di vaniglia, 5 millilitri Cannella in polvere, 5 grammi Cioccolato fondente, 50 grammi, tritato finemente Gocce di cioccolato, 50 grammi guarnizione: Pistacchi non salati, tritati, 50 grammi Cioccolato fondente, 50 grammi, sciolto Scorze di arancia candita, 30 grammi, tritate Cannoli sicilianiProcedimento Tritate finemente i biscotti secchi in un mixer fino a ottenere una consistenza simile a quella della sabbia.