C' è chi teme l' intelligenza artificiale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'è un argomento che oscilla ancora fra aspettative e le paure che suscita. Si restringeranno ancora gli spazi di libertà dei cittadini in quanto il potere avrà uno strumento potentissimo per controllarci ed influenzarci con la raccolta di un'enorme quantità di dati. Potrà essere minacciata la nostra privacy ed essere posta in atto una sorveglianza di massa dei cittadini da parte dei governi e delle multinazionali. In Cina sembra un futuro già presente. Sono in gioco quindi i più fondamentali diritti dei cittadini come libertà e democrazia , ma distratti dal solito ritmo di vita e con una informazione spesso al servizio del potere e quindi non muove un dito per porre in atto alcuna difesa. La politica se ne guarda bene dal segnalare questo potenziale pericolo.