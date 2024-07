Basket Kawhi Leonard salterà Parigi 2024 per problemi al ginocchio Al suo posto Derrick White

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Team USA diperde un pezzo importante del proprio roster. Non prenderà parte ai Giochi Olimpici di, infatti,. L’ala dei Los Angeles Clippers, in perenne battaglia con i suoial, ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo ha annunciato pochi minuti Team USA con il seguente comunicato: “ha provato ad accelerare nelle ultime settimane e ha svolto alcuni allenamenti intensi a Las Vegas. Si sentiva pronto per i Giochi. Tuttavia, rispetta che la Federazione e i Clippers abbiano deciso che è nel suo miglior interesse trascorrere il resto dell’estate a prepararsi per la prossima stagione, piuttosto che partecipare alle Olimpiadi di”. L’ex giocatore dei San Antonio Spurs (con i quali ha vinto il titolo nel 2014) ha raccontato la sua delusione: “Non vorrei trovarmi in questa situazione, ma devo accettarla.