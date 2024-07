Atletica Fabbri segna una grande misura nel peso | fa 2243 in Ungheria e punta le medaglia olimpica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 10 gare oltre i 22 metri da sogno. E Leonardoalle prime Olimpiadi della carriera conottimismo. Il vicecampione mondiale indoor e campione europeo all’aperto delun altro passo importante in pedana. Lo fa nella gara in, al Meeting di Szekesfehervar, dove l’Azzurroladi 22,43, vincendo la tappa dell’internazionale. E’ un’altra gemma della carriera di, che il 3 agosto potrebbe scrivere la storia allo Stade de France. “Mi aspettavo qualcosa di meglio – spiega, come riporta l’Ansa -. Era molto caldo e sentivo le gambe stanche dopo la prova di sabato scorso. Punto tutto su Parigi, dopo aver mancato la finale di Tokyo per dieci centimetri: ora sono motivatissimo e sento che sarà diverso”.