Arriva il Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – Dal 10 al 21 Luglio in varie località del Valdarno si terrà l’edizione locale di Eirenefest. Ildelper lae la. Su iniziativa di un comitato promotore composto da professionisti e volontari del settore dell’Editoria, delle Biblioteche, del Volontariato si è concretizzato un programma tra le pendici dell’Appennino fino alla vallata, toccando varie realtà del territorio. Grazie all’appoggio delle istituzioni locali, delle biblioteche, delle librerie, delle associazioni presentazioni di libri, laboratori, attività per bambini si alterneranno vedendo la presenza di personalità del giornalismo, dell’attivismo, della cultura tra Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini per questa prima edizione.