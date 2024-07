Andrew Garfield e Florence Pugh nel trailer di We Live in Time

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)neldi WeinA24 ha svelato il primodi Wein, il film dramma romantico con protagonisti i candidati all’Oscar(The Eyes of Tammy Faye) e(Oppenheimer), che sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival. Nel film del regista due volte vincitore del BAFTA John Crowley (Brooklyn), Almut () e Tobias () si conoscono in un incontro a sorpresa che cambia le loro vite. Attraverso le istantanee della loro vita insieme – innamorarsi l’uno dell’altro, costruire una casa, diventare una famiglia – viene rivelata una verità difficile che ne scuote le fondamenta. Mentre intraprendono un percorso sfidato dai limiti del tempo, imparano ad apprezzare ogni momento del percorso non convenzionale che la loro storia d’amore ha intrapreso.