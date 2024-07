Al via il ’Tenda Summer School’ | Aspiranti attori da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cento giovaniapproderanno a Villa Mensa, pronta a trasformarsi nuovamente in teatro per la decima edizione del TendaSchool, il primo campus internazionale di Commedia dell’Arte e Spettacolo Contemporaneo per adolescenti. Dal 28 luglio al 4 agosto, ragazzi e ragazze tra i 14 e i 24 anni provenienti da tredici paesi del(con novità rappresentate da Danimarca, Giordania e Islanda), dodici regioni italiane e venticinque province vivranno un’esperienza unica all’interno della delizia estense che sorge a Sabbioncello San Vittore, nel Copparese, soggiornando in tenda e partecipando a quaranta ore di alta formazione di recitazione, con esercitazioni pratiche che sfoceranno in uno spettacolo scritto e interpretato dagli stessiin erba.