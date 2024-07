Yari ma tu… Bufera sui figlio di Al Bano e Romina Power dopo l’ultima scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Non solo Al, anche i figli fanno spesso parlare di loro e sono spesso in tv o nelle immagini social dei famosi genitori. Per esempioCarrisi, il secondogenito della coppia oggi 51enne, che proprio in questi giorni è in vacanza con la cantante. Con lei è stato anche ospite a Verissimo recentemente. In realtà è stata un’ospitata formato famiglia perché in studio da Silvia Toffanin c’era anche la sorella, mamma da poco. E si è parlato anche del rapporto con il papà Al. Spesso con lui in tournée,Carrisi ha però svelato di non andare particolarmente d’accordo con lui: “Ha la filosofia del ‘my way or the highway’ (“a modo mio o in autostrada, ndr). Andiamo più d’accordo quando siamo in tournée, perché poi da lì nascono canzoni e tante situazioni meravigliose”.